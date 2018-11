HEILOO - Een gevel aan het Wethouder Tomsonbos in Heiloo moest afgelopen nacht door de brandweer worden opengebroken, nadat een sierlantaarn een brand had veroorzaakt.

Om een onduidelijke reden, zorgde de lantaarn voor een gevaarlijke situatie.

Even later smulde het isolatiemateriaal in de gevel nog na, waardoor de brandweer deze deels moest slopen.