Man meerdere keren in been gestoken in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Bij een steekpartij op het Puiflijkpad in Amsterdam is een man gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 00.15 uur.

Het slachtoffer, een jongeman, liep volgens een getuige drie steekwonden in zijn bovenbeen op. Nadat hij neergestoken was, heeft hij bij een huis aan de Papendrechtstraat om hulp gevraagd.

Meerdere politieauto's, twee ambulances en een mobiel medisch team werden opgeroepen. De politie doet onderzoek naar wat er gebeurd is. De kleding van het slachtoffer is in beslag genomen voor een DNA-onderzoek.

De jongeman is met zijn verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Naar de dader wordt gezocht.