Zuiderkerk Enkhuizen vermoedelijk beschoten: "Twee ronde gaten in raam"

ENKHUIZEN - De Zuiderkerk in Enkhuizen is vannacht vermoedelijk beschoten. Er zitten twee ronde gaatjes in de ruit van de voormalige kosterswoning. "Gelukkig woon ik daar niet meer. Dan had ik een hartverknettering gehad", zegt koster Geert Bielsma tegen NH Nieuws.

Bielsma werd vanochtend door een voorbij wandelende vrouw gewezen op de kapotte ruitjes. "Ze vroeg me of ik het al had gezien." Hij ontdekte twee gaten in de ramen van de voormalige kosterswoning, die vastzit aan de kerk. "De gaten hebben een doorsnede van twaalf millimeter. Het lijkt echt op een kogelgat, want als het met een steen zou zijn gedaan, was de hele ruit zeker stuk." Bielsma heeft geen kogels of hulzen gevonden.

Op hol geslagen klokkenspel

De vermoedelijke schoten zouden na 1.00 uur vannacht zijn gelost. "Want tot die tijd was ik daar nog in de ruimte." Toeval of niet: óók rond 1.00 uur vannacht sloeg het carrillon in de kerktoren op hol. Pas rond 2.20 uur slaagde een ambtenaar erin het klokkenspel uit te schakelen. Bielsma: "Het zou kunnen dat het daarop een reactie is." Maar, benadrukt hij: "De kosterswoning heeft niets te maken heeft met de kerktoren. Die is eigendom van de gemeente en niet van de parochie."

Bierflesjes

Een dronkenlap zou het ook nog kunnen hebben gedaan. "Uit baldadigheid. Hier zijn drie kroegen in de buurt en de tuinman heeft bierflesjes gevonden bij de grafsteen in de tuin. Maar zeker weten doe ik niets."

Er zit nu een noodglas voor de gaatjes. Via internet heeft Bielsma de beschieting bij de politie gemeld, morgen gaat hij op het bureau aangifte doen.