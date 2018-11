Jong Ajax boekt verrassend grote zege op NEC

AMSTERDAM - Op Sportpark De Toekomst heeft Jong Ajax dik gewonnen van titelkandidaat NEC. Het werd 4-0 voor de Amsterdammers door doelpunten van Dani de Wit, Kaj Sierhuis, Václav Černý en Ché Nunnely.

De resultaten van Jong Ajax waren vooraf niet al te best: de ploeg van Michael Reiziger verloor vijf keer in de laatste zeven wedstrijden. Tegenstander NEC won afgelopen week nog van Jong AZ met 3-1.

1-0 bij rust

Na een half uur kwam Ajax op voorsprong. De gevierde man was aanvoerder De Wit. Hij was er als de kippen bij om een voorzet die terugkaatste van de paal binnen te schieten.

Sproeiers aan

Het bleef 1-0 tot de 67e minuut. In het laatste kwart van de wedstrijd werden de Nijmegenaren helemaal weggespeeld. Eerste besliste invaller Sierhuis het duel met een fraai schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Snel daarna werd het spel even stilgelegd, omdat de sproeiers midden op het veld plots aangingen.

Identieke doelpunten

Dat oponthoud deerde Jong Ajax niet. Černý kwam ruim een kwartier voor tijd vanaf rechts naar binnen en schoot raak in de korte hoek. Nunnely herhaalde dat kunststukje even later vanaf de linkerkant: 4-0. Door de drie punten stijgen de Noord-Hollanders naar de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax heeft nu negentien punten na dertien wedstrijden.

Opstelling Jong Ajax: Kotarski, Dest (Ter Heide/31), Schuurs, Pasquali, Kemper, Bijleveld, Jensen, De Wit, Černý, Pereira (Sierhuis/59), Johnsen (Nunnely/76)

Opstelling NEC: Van Duin, Joppen, Van Eijden, Overtoom, Van den Berg, Braken, Dijkstra (Ndayishimiye/71), Romeny (Achahbar/46), Labylle, Bossaerts, Okita