Oplichting met tulpenbollen op Amsterdamse Bloemenmarkt? "Ze proberen het te verbergen"

AMSTERDAM - (AT5) In de verpakkingen van een aantal verkopers op de Bloemenmarkt in Amsterdam blijken veel minder tulpenbollen te zitten dan ze beloven.

John de Klein betaalde onlangs drie keer zes euro voor drie zakken met elk vijftig bollen. Eenmaal thuis telde hij er in elke zak maar 36. "Dan denk je, tel ik verkeerd of ben ik belazerd?"

Verschillende verkopers

In meer zakken blijken er veel weinig in te zitten. AT5 kocht vanmiddag vier zakken met 'vijftig' tulpenbollen bij vier veschillende verkopers. In de eerste blijken er 35 te zitten, in de tweede 36 en in de derde 42. Alleen de laatste telt er 51.

Een van de verkopers laat weten niet te begrijpen hoe het kan dat er minder bollen in de zak zaten. "Ik weet het niet, sorry." De ander wil niet reageren. "Het spijt me, maar kan ik even mijn pauze houden? Ik weet ongeveer hoeveel er in de zak zitten, maar kan ik nu aan het werk?"

'Mijn winkel uit'

"Ik kan elke zak wel gaan openen, maar denk je dat ik daar elke dag tijd voor heb?", roept een derde verkoper. "Er horen er vijftig in te zitten en ik ga er vanuit dat dat zo is. En nu mijn winkel uit."

De Klein vindt de handelswijze van de verkopers 'verschrikkelijk'. "Echt waar. Ze weten wat er aan de hand is en willen niets vertellen en geen camera's. Ze proberen het allemaal te verbergen. Het hoort niet."

Burgemeester

Hij wil dat de burgemeester zich met de kwestie bemoeit. "Tegen mevrouw Halsema zou ik willen zeggen, onderzoek dit snel, dit willen we toch niet en de burgemeester wil dat zeker niet. Dat mensen zo over Amsterdam gaan denken als ze thuiskomen."