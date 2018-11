Jihadist (23) aangehouden bij terugkeer op Schiphol

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol een 23-jarige man aangehouden die terugkwam uit het strijdgebied in Syrië. De jihadist kwam aan met een vlucht uit Turkije.

Het OM meldt dat de man nog dezelfde dag is overgedragen aan de politie. Zijn moeder gaf hem in 2015 als vermist op, en ook andere familieleden maakten zich zorgen omdat ze vermoedden dat hij geradicaliseerd was.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat hij in 2015 een ticket naar Turkije kocht en daar vandaan is doorgereisd naar door Syrië. Volgens het OM heeft hij zich 'vermoedelijk schuldig gemaakt aan deelneming aan een terroristische organisatie.'

Uitzetting

Toen hij eind oktober de Syrisch-Turkse grens overstak, pakten de Turkse autoriteiten hem op. Hij moest zijn uitzetting naar Nederland in gevangenschap afwachten. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vandaag besloten dat hij in ieder geval nog twee weken achter slot en grendel blijft.