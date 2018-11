Werkzaamheden nieuwbouw in Beverwijk stilgelegd na vondst asbest

BEVERWIJK - Tijdens bouwwerkzaamheden aan de Annie Palmenlaan in Beverwijk zijn asbestdeeltjes gevonden. Volgens de gemeente Beverwijk is er geen gevaar voor de volksgezondheid.

Dat schrijft de gemeente in een persbericht. Een aannemer was bezig om de riolering aan te leggen op het Middenveld Binnenduin, een nieuwbouwproject in de stad. Op advies van de Omgevingsdienst IJmond is besloten om de werkzaamheden op het Middenveld Binnenduin tijdelijk stil te leggen tot al het asbest is gesaneerd. Dat kan pas gebeuren als de omvang van de verontreiniging duidelijk is.

Vermoedelijk worden de werkzaamheden nabij de Annie Palmenlaan na 25 november weer hervat. De bewoners zijn geïnformeerd.