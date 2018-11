Van zolderkamer naar muziekstudio in Nashville: "Ik hoop op een doorbraak"

HEEMSKERK - Dat hij een single heeft opgenomen in Amerika is al bijzonder. Maar als het aan Martijn Jasper Roggeveen (21) uit Heemskerk ligt, wordt het ook zijn doorbraak als muzikant. "Er is een kans en dat zou fantastisch zijn."

Roggeveen stapte dit jaar al drie keer in het vliegtuig naar Nashville, de muzikale hoofdstad voor countrymuziek. "Het is eigenlijk bizar hoe het gegaan is", vertelt de singer-songwriter NH Nieuws. "Via Instagram kwam ik in contact met een publisher en pas na lange tijd van veel muziekuitwisseling hebben ze me naar Amerika gehaald. Daar ben ik muziek gaan schrijven en maken."

Hij kwam in studio's waar ook Adele of Ed Sheeran hebben gewerkt. "Dan heb je wel zoiets van: Wow, we hebben al echt iets bereikt."

Spannend

Het materiaal voor zijn eerste EP (vier nummers) is klaar en één nummer komt in januari als single uit. Geen country, maar popmuziek. "In december ga ik terug en gaan we in gesprek met verschillende platenlabels. Dat is ontzettend spannend, zij kunnen het verschil gaan maken."

Toekomst

Zijn baan en school heeft hij opgegeven. "Het kan natuurlijk ook helemaal misgaan. Dat het niks wordt. En wat ga je dan doen? Maar daar denk ik nog maar niet over na."

Bekijk (en luister!!!) hier het interview met Martijn Jasper.