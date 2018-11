TOP Oss te sterk voor Jong AZ

ALKMAAR - Jong AZ heeft verloren van TOP Oss. De ploeg kwam weliswaar op voorsprong, maar gaf de wedstrijd al snel uit handen. In een leeg AFAS Stadion werd het 1-3.

De ploeg van Koen Stam en Michel Vonk kende ondanks het aardige spel van vorige week tegen NEC - dat alsnog eindigde in een 3-1 nederlaag - een lastige periode. De laatste overwinning van de Alkmaarders dateerde alweer van 14 september. Daar staat de spectaculaire ontwikkeling van spits Ferdy Druijf tegenover. De jonge Uitgeester had voor de wedstrijd al elf keer gescoord en liep daarmee bijna één op één.

Smeets mist

TOP Oss moest nog steeds een beetje bijkomen van de bekernederlaag tegen AFC (1-0). De Noord-Brabanders doen het prima in de Keuken Kampioen Divisie en dat was te merken in de beginfase van de wedstrijd. Bryan Smeets liet zich een paar keer zien voor het doel van Jasper Schendelaar. De grootste kans, in de tiende minuut, verprutste hij helemaal: vrij voor het doel raakte hij de bal compleet verkeerd.

Doelpunten

De jonge Alkmaarders konden als eerste juichen. Ferdy Druijf was opnieuw de grote man door een bal af te werken na een voorzet van de linkerkant van het veld van Owen Wijndal.

Lang konden de weinige supporters - de wedstrijd werd gespeeld in het AFAS Stadion - niet genieten van de voorsprong. Smeets revancheerde zich grandioos op zijn eerdere gemiste kansen door hard binnen te schieten van de rand van de zestien. Zijn bal verdween via de onderkant van de lat achter Schendelaar.

Jong AZ komt achter

De Limburgers drukten door. Twee kansen werden in de kiem gescoord, maar de derde uit de counter was raak. Stuy van den Herik kwam mee op en vond Huseyin Dogan, die binnen kon schieten in de korte hoek: 1-2.

Overigens waren er niet veel supporters aanwezig in het AFAS Stadion om van de wedstrijd te genieten.

De tweede helft was lastig voor de Alkmaarders. Leon Bergsma kopte vijf minuten na rust bijna binnen, maar dat was lange tijd de enige kans voor AZ. Phillipe Rommens was namens de bezoekers erg dichtbij na een prima combinatie. In de 66e minuut werd de wedstrijd alsnog beslist. In eerste instantie werd de vrije trap weggekopt, maar Norichio Nieveld dribbelde naar de goal en kon afleggen op Dogan, die zorgde voor de 1-3.

Jong AZ probeerde het daarna nog wel, maar kon niet echt potten breken. De ploeg blijft kwakkelen en staat nu zestiende met negen punten.

Opstelling Jong AZ: Schendelaar, Sedlacek, Bergsma, Bakker, Wijndal, Koopmeiners (Kunst/75), Goudmijn, Stengs (Kaandorp/81), Reijnders, Dekker (Jacobs/60), Druijf

Opstelling TOP Oss: Olij, Verkoelen, Nieveld, Van den Herik, Fleuren, Van der Sluys, Rommens, Smeets, Kaak, Oratmangoen, Dogan (Ladan/88)