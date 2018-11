Camera's moeten dieven bij historische wachttoren Krommenie weghouden

KROMMENIE - Als ware het kinderen in een snoepwinkel lopen archeologen deze dagen door de modder in Krommenie. Ze onderzoeken de resten van een gevonden wachttoren, die daar vrijwel zeker door de Romeinen was neergezet. Sinds de ontdekking wordt de ene na de andere vondst gedaan, al merken archeologen ook dat al dat moois verkeerde aandacht trekt.

"Toen we hier een open dag hadden, zijn er een paar mensen geweest die dachten: eens kijken wat er te halen valt", vertelt archeoloog Piet Kleij aan NH Nieuws. Hij vindt het bizar dat er een cameratoren nodig is om te voorkomen dat schatzoekers zich op het terrein begeven.

Gereedschap

De rovende bezoekers namen weliswaar geen eeuwenoue aardwerk mee, maar wel met het gereedschap van de archeologen. "Dus we hebben nu een echte wachttoren staan", benadrukt Kleij. "Die houdt nu de wacht, met een camera erin."

Lees ook: Archeologen vinden resten van wachttoren in Krommenie: "Vrijwel zeker van Romeinen"



Het is de hoop dat de moderne wachttoren andere dieven op afstand houdt. De archeologen hebben in ieder geval tot 1 januari de tijd gekregen om het terrein te onderzoeken, tenzij er nog een grote ontdekking wordt gedaan.

Kano

"Het leukste zou zijn als we een kano of een schip zouden vinden", zegt de archeoloog. "Daar hoop ik op, maar ik verwacht eigenlijk dat we nog wat aardewerk zullen vinden. Dan hoop ik op interessante dingen die we tot nu toe niet gevonden hebben."