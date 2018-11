Foutje in gedicht voor burgermoeder Langedijk: "Wat 'n eer, de burgemeester is 'n heer"

ZUID-SCHARWOUDE - Een handjevol jonge Langedijkers had vanmorgen wel een heel bijzonder ontbijt: zij mochten bammetjes eten met 'hun' burgemeester Leontien Kompier. Twee leerlingen van de Van Arkelschool lazen een rap voor, die een opvallend foutje bevatte.

Samen met de 'burgermoeder' ontbijten kon vanmorgen in het kader van de week van het Nationaal Schoolontbijt; een half miljoen kinderen van 2.500 scholen eten samen een gezond ontbijt.

Opgewacht

De opgetogen groep leerlingen van de school uit Broek op Langedijk werd bij het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude al opgewacht door de burgemeester, meldt mediapartner Langedijk Centraal.

Eenmaal binnen vertelden de kinderen waarom een goed ontbijt belangrijk is en waarom bijvoorbeeld bruin brood gezonder is dan wit brood. Maar er waren natuurlijk ook vragen voor de burgemeester. Zo wilden ze graag weten of ze een bodyguard had en vertelde ze over haar ambtsketen.

Rapfoutje

De kinderen hadden gedichten gemaakt over respect en lazen die voor. Eén gedicht was in de vorm van een rap geschreven en ook die werd natuurlijk ten gehore gebracht. De rap bevatte wel een opmerkelijk stukje tekst, aangezien de burgemeester een dame is: "We zijn bij de burgemeester, wat een eer, want de burgemeester is een echte heer."