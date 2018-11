Oranje Leeuwinnen zo goed als zeker naar WK

UTRECHT - De Nederlandse voetbalvrouwen hebben een reuzenstap gezet naar het WK in Frankrijk van 2019. In de eerste wedstrijd van de laatste play-off tegen Zwitserland haalden de Leeuwinnen uit met 3-0.

Na het verlies tegen Noorwegen begin september leek het een lastige opgave voor Nederland om het WK nog te halen. Denemarken werd echter makkelijk opzij gezet en Zwitserland is de laatste horde voor de Oranje Leeuwinnen.

Goed begin

Met Ajacied Kika van Es in de basis startte de Europees Kampioen gelijk gevaarlijk. Lieke Martens kwam na een voorzet voor haar tegenstander en gebruikte haar lichaam goed om de bal naar het doel te krijgen. Hij stuiterde terug vanaf de kruising.

De Oranje Leeuwinnen hadden het overwicht in de eerste helft. De speelsters van bondscoach Sarina Wiegman sprongen echter slordig met de kansen om en de Zwitsers verdedigden fel en dicht op elkaar. Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Shanice van de Sanden hadden kunnen, misschien wel moeten scoren. Zo gingen de speelsters met 0-0 aan de thee.

Spitse, Martens en Miedema

Vroeg in de tweede helft ontplofte Stadion Galgenwaard dankzij de bevrijdende treffer van Sherida Spitse. Ze schoot een vrije trap vanaf 25 meter via de binnenkant van de paal binnen. Keepster Gaëlle Thalmann ging niet vrijuit.

Lieke Martens vond dat ene doelpunt niet genoeg. De aanvalster stoomde samen met Shanice van de Sanden op, kreeg de bal prima aangespeeld en rondde af in de verre hoek.

Aan alles was te merken dat Nederland de klus vrijdagavond af wilde maken. Vivianne Miedema kapte haar tegenstander prachtig uit in het strafschopgebied en kon van dichtbij hard binnenschieten: 3-0.

Feest dus in Utrecht, waar de vrouwen vrijwel zeker de basis hebben gelegd voor plaatsing voor het WK in Frankrijk in 2019. De return is dinsdag 13 november in Zwitserland.

Opstelling Nederland: Geurts, Van Lunteren, Dekker, Bloodworth, Van Es, Groenen (Roord/59), Spitse, Van de Donk, Van de Sanden (Beerensteyn/72), Miedema, Martens (Jansen/85)

Opstelling Zwitserland: Thalmann, Crnogorcevic, Kiwic, Bühler, Bernauer (Mégroz/84), Wälti, Tschopp (Widmer/88), Aigbogun, Lehmann (Ismaili/72), Reuteler