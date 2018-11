'Welkomstcomité Zwarte Piet Hoorn' houdt tegendemonstratie tijdens intocht

HOORN - Als tegengeluid op de aangekondigde demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOPZ) tijdens de sinterklaasintocht in Hoorn, heeft de groep Cultureel Erfgoed Hoorn een tegendemonstratie aangekondigd.

Tijdens de intocht op zaterdag 17 november roept de actiegroep zoveel mogelijk mensen op om als traditionele zwarte piet te demonstreren. Door sinterklaasliedjes te zingen, moet het vreedzame karakter van de demonstratie worden benadrukt. "Het is niet de bedoeling spandoeken met teksten of vlaggen mee te nemen", schrijft de groep op haar Facebookpagina.

Via de De Realistische Partij (DRP) is de demonstratie aangekondigd bij de gemeente. Voor fractievoorzitter Menno Jas is het belangrijkste dat ouders met kinderen niet worden lastiggevallen door voor- of tegenstanders. "Daarom vinden we dat er een tegengeluid nodig is, maar wel als ludieke toevoeging aan het kinderfeest".

Bescherming immaterieel erfgoed

Volgens de initiatiefnemers van Cultureel Erfgoed Hoorn is het beschermen van het Hoornse immateriële erfgoed van groot belang: "Wij maken ons hard voor het in ere houden van tradities, traditionele woongemeenschappen met eigen identiteit en monumenten in onze gemeente."

Eerder deze week werd er in Hoorn al een discussieavond gehouden door de groep Movement of Colour met als doel verbinding te vinden met elkaar omtrent de Zwarte Pieten discussie.