Startups in de Metropool: CargoLedger Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - In de Metropoolregio Amsterdam barst het van de goede ideeën. Bedrijven als WeTransfer en Adyen groeiden uit tot succesvolle ondernemingen en kennen we inmiddels al. Maar welke startups komen er nu aan? Om een beeld te geven van de enorme potentie in de Metropool volgen we verschillende startups en de plekken waar zij zich zoal vestigen. Deze keer: CargoLedger.

Wie aan blockchain denkt, denkt waarschijnlijk vooral aan de bitcoin. Maar mensen gebruiken het systeem niet alleen om in korte tijd veel geld te verdienen, ook kan blockchain bijvoorbeeld bijdragen aan het efficiënter vervoeren van goederen. Daar richt de startup CargoLedger zich op, die gevestigd is in de Startup Village op het Amsterdam Science Park. Het bedrijf werkt nu onder meer samen met de haven van Rotterdam en baggerbedrijf Van Oord en hoopt in de toekomst ook wat te kunnen betekenen voor andere transportvormen. En op het gebied van transport valt nog veel te winnen. Zo gaat het vervoeren van goederen vaak nog met papieren documenten en is informatie over de goederen niet altijd voor iedereen beschikbaar. Dat terwijl bedrijven het transport met die informatie veel efficiënter kunnen organiseren. Wat te denken van de halflege bezorgbusjes die nu in de steden rijden?