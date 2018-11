FC Volendam geeft bijna 3-0 voorsprong weg, maar wint wel

VOLENDAM - Het schijnt nooit makkelijk te kunnen gaan bij FC Volendam, maar de weg naar boven is definitief ingezet. Het Andere Oranje gaf bijna een 3-0 voorsprong weg tegen MVV Maastricht, maar won wel: 3-2.

De Volendammers troffen met MVV een directe concurrent: voor de wedstrijd was het verschil tussen de middenmoters twee punten. De ongeslagen trainer Hans de Koning moest Gerry Vlak en Enzo Stroo missen voor het duel tegen de Maastrichtenaren, al zat de laatste nog op de bank.

Trainer Ron Elsen kampte voor de wedstrijd met meer personele problemen. Door blessures en schorsingen moest hij een beroep doen op verschillende jeugdspelers.

Voorsprong

Het duel kwam langzaam op gang, maar alle slaperigheid verdween toen FC Volendam op voorsprong kwam. Een mooie steekpass naar Robin Schouten was de basis van de goal. De rechtsback legde de bal panklaar op het hoofd van Boy Deul, die fraai binnenkopte in de kruising.

De ploeg uit Maastricht probeerde wat terug te doen via Anthony van den Hurk, Maxime Gunst en Doğan Gölpek. Alle pogingen strandden, ook door het goede spel van de jonge Darryl Bäly. De Volendammers wisten te controleren en zonder grote problemen brak de rust aan.

Spanning weg

Als de supporters zich nog zorgen maakten over een goed resultaat, dan waren die na rust gauw weg. Bäly stond vogelvrij bij een corner van de rechterkant en kopte overtuigend binnen.

Nog geen twee minuten later stond het al 3-0, weer met het hoofd. Boy Deul maakte zijn tweede van de avond door de assist van Nick Doodeman succesvol af te ronden. Hij voelde even aan zijn neus, maar kon al gauw weer lachen.

Trainer Elsen leek er klaar mee te zijn. Hij gaf een duidelijk signaal af naar de ploeg toen hij topscorer Joeri Schroijen eraf haalde. Ook buitenspeler Golpek werd gewisseld.

Toch deden de Maastrichtenaren iets terug. Een voorzet van de rechterkant werd uitstekend afgewerkt door Anthony van den Hurk. Hij dook naar de grond en kopte binnen achter Mitchel Michaelis.

Spanning terug

Met het doelpunt kwam er, ondanks de twee doelpunten voor, een bepaalde spanning terug in het KRAS Stadion. Ballen gingen verloren en de Volendammers schoten in de kramp. Enorme knulligheid betekende het doelpunt voor MVV. Per toeval kreeg Jérôme Deom de bal tegen zich aangeschoten door een Volendamse verdediger in het strafschopgebied. Hij hoefde niet veel te doen en de bal ging erin, tot verbijstering van de keeper.

Billenknijpen betekende het voor de thuissupporters, die weer een chaotische slotfase bekeken. Tot hun grote opluchting zagen ze dat het geklungel van FC Volendam in de tweede helft geen grote gevolgen had: 3-2.

De Volendammers staan nu dertiende met zeventien punten, één punt boven MVV.

Opstelling FC Volendam: Michaelis, R. Schouten, M. Tol, Bäly, Betti, Visser, Deul (Ten Den/79), J. Vlak (Antwi/72) , Doodeman, Peters (Runderkamp/83), Berenstein

Opstelling MVV: Koopmans, Vermijl, Mares, Lavalée, Gunst, Deom, Kostons, Houben, Golpek (Reck/66), Van den Hurk, Schroijen (Everaers/66)