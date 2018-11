Muiderbergers zijn alle kustplannen zat: "We willen gewoon dat het blijft zoals het is!"

MUIDERBERG - In een bomvolle kantine van sportpark De Negen Morgen liepen de emoties gisteravond hoog op. De dorpsraad van Muiderberg besprak het omstreden plan om 24 recreatiewoningen op het strand te bouwen. En ook het idee van de provincie om van de Naardertrekvaart een drukke toeristische vaarverbinding te maken, stuitte op veel verzet.

De 150 aanwezig Muiderbergers draaiden er allerminst omheen: ze verwijzen beide plannen liever vandaag dan morgen naar de prullenbak.

De natuur rondom het dorp is de afgelopen jaren al genoeg aangetast, en de noodzaak om meer toeristen te ontvangen leeft helemaal niet, zo luidden hun eensgezinde argumenten. Muiderbergers willen maar een ding: dat alles blijft zoals het is.

Bijval

De initiatiefnemers van de petitie tegen de 24 recreatieve strandhuizen kregen veel bijval. Ze kwamen in september in actie, nadat ze hadden gehoord dat een lokale ondernemer plannen had om 24 strandhuizen te bouwen.

Tijdens de overhandiging van de ruim 2.100 handtekeningen aan wethouder Jan Franx van Gooise Meren reageerde de bestuurder verbaasd. Hij noemde de petitie 'te voorbarig', omdat er volgens hem nog helemaal geen plannen waren. "Er staat geen letter op papier", verwoordde hij dat voor de camera van NH Nieuws.

De initiatiefnemers zien dat anders. Uit opgevraagde documenten, die ze onlangs na een WOB-aanvraag bij de gemeente in bezit kregen, blijkt dat de gemeente al jarenlang in gesprek met de ondernemer over de bouw van de woningen. Bovendien is gebleken dat op initiatief van de gemeente de plannen op diverse punten zijn gewijzigd.

Luister en kijk hieronder naar een deel van het betoog van Thijn Westermann, mede-initiatiefnemer van de petitie Stop Bouwplannen 24 Strandhuizen in Muiderberg.

Antoinette Soede, projectmanager Ruimtelijke Ordening van de gemeente Gooise Meren en verantwoordelijk voor de Kustplannen, benadrukt dat het iedereen vrijstaat om ideeën in te dienen en de gemeente voor alle initiatieven openstaat. Dat betekent echter niet dat die plannen ook allemaal worden uitgevoerd. Het hele participatieproces is nog maar net begonnen, licht ze toe.



Antoinette Soede van de gemeente Gooise Meren legt de inwoners uit dat nog niets vaststaat.







Behalve de strandhuizen kwam ook project ‘Naarden buiten de Vesting’ aan bod. Het door de provincie ontwikkelde plan om van de Naardertrekvaart een drukke pleziervaart route te maken, stuit veel Muiderbergers tegen de borst.

Opstoppingen

Momenteel is Muiderberg via twee toegangswegen bereikbaar, maar met name bij de smalle Hakkelaarsbrug wordt gevreesd dat er opstoppingen ontstaan. Als de brug keer op keer open gaat voor de pleziervaart, loopt het verkeer in het dorp ook vast, zo is de gedachte. Ook vrezen direct omwonenden voor overlast van wachtende pleziervaarders en auto’s.

Ook hier ziet niemand de noodzaak van het plan. En ook de stadsraden van Muiden en Naarden twijfelen aan de voordelen. Het idee is nu dat de burgerbewegingen gaan samenwerken om de plannen een halt toe te roepen.