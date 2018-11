Voettocht van 6.000 kilometer naar Jeruzalem zonder geld volbracht: "Nu een biertje"

HILVERSUM - Na zes maanden lopen en 6.000 kilometer heeft Henk van der Klok Jeruzalem bereikt. Hij leefde al die tijd zonder geld op zak, maar heeft 'het overleefd'.

Hilversummer Hans van der Klok is vroeg opgestaan om zijn broer Henk deze ochtend te feliciteren. Henk liep van Stadskanaal naar Jeruzalem. "Ik ben heel trots op je", zegt Hans via een Facetime-verbinding. De twee broers hebben een hechte band en hebben ook tijdens de reis regelmatig contact gehad.

Henk heeft in alle vroegte de Klaagmuur bereikt en aangeraakt. "Het zijn de laatste stappen van een lange reis door dertien landen. Ik ben niet religieus, maar je voelt hier wel wat. Het is bijzonder dat mijn reis hier ten einde is gekomen."

Zonder geld

Henk heeft al die tijd zonder geld geleefd en maakte zich zo afhankelijk van de hulp van de mensen op zijn route. Hij had lange tijd wel een noodrantsoen bij zich in een klein rugzakje, maar merkte dat dat niet nodig was. "Je kan echt vertrouwen op de vriendelijkheid van mensen."

Zo kwam hij ook langs bij zijn broer Hans in Hilversum, die hem een tijdje ondersteunde. Hans kijkt daar met veel plezier op terug: "Ik heb een dag meegelopen en dat vond ik nog best pittig. Ik kan me een beetje voorstellen hoe het is als je het lang duurt. Ik vind het knap."

Naar Lapland

Henk heeft nu weer geld tot zijn beschikking. Hans is wel benieuwd wat hij als eerste gaat kopen? Een ijsje of een biertje? "Ik ga voor het biertje en proost op jou. Dan ben je in gedachten er ook een beetje bij."



Wie nu denkt dat Henk stil gaat zitten, heeft het mis. Hij gaat over een paar dagen al weer naar Ierland om te vertellen over zijn avontuur. Daarna gaat hij naar Lapland om met behulp van Husky's toeristen rond te rijden, maar eerst gaat hij zijn broer in Hilversum opzoeken.