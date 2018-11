Straat Amsterdam Zuid afgezet na vondst verdacht pakketje

AMSTERDAM - (AT5) De politie heeft vrijdagmiddag een deel van de Europaboulevard in Amsterdam afgezet nadat daar een verdacht pakketje is aangetroffen.

Op een foto die de politie via Twitter verspreidde is te zien dat een deel van de straat achter de Rai is afgezet. Om wat voor een verdacht pakketje het gaat kon een woordvoerder nog niet zeggen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet momenteel onderzoek.