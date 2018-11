Ook Haarlem start met 'crisiskaart' voor mensen in psychische nood

HAARLEM - Haarlemmers die door psychische problemen niet meer de deur uit durven te gaan, omdat ze bang zijn om 'buiten' in een crisis te raken, kunnen nu beroep doen op de zogenaamde crisiskaart. Daarop kunnen zij aangeven wat hulpdiensten moeten doen op het moment dat ze zelf niet meer voor reden vatbaar zijn.

Mensen die in een geestelijke crisis verkeren, door bijvoorbeeld een psychose, kunnen op dat moment vaak zelf moeilijk uitleggen wat voor hulp ze nodig hebben. Door de crisiskaart op zak te steken kunnen hulpdiensten op die kaart zien wat zij het beste kunnen doen met de betreffende persoon en welke mensen ze bijvoorbeeld moeten bellen.

Zelfvertrouwen

De kaarthouders vullen de kaart in met getrainde ervaringsdeskundigen. Op basis van ervaringen van vorige crises kunnen ze samen bepalen wat de beste behandelmethode is voor mogelijk volgende crises. Behalve dat hulpdiensten dan weten hoe ze iemand moeten bejegenen, geeft de kaart ook extra zelfvertrouwen, zo is gebleken. "Er zijn mensen die weer met het vliegtuig of de trein durven te gaan met de kaart op zak", vertelt een woordvoerder van Clientenbelang, één van de instanties die betrokken is bij de verspreiding van de kaart. Na Haarlem zal ook de gemeente Haarlemmermeer de kaart binnenkort introduceren.

Hoe je een crisiskaart kunt aanvragen, is hier te vinden.