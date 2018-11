Militairen oefenen in Den Oever op dreiging: besturing gemaal Leemans in gevaar

DEN OEVER - Zo'n honderd militairen oefenen vandaag en morgen in Den Oever op mogelijke dreiging van buitenaf. Onder de noemer Falcon Save Harbor worden gemaal Leemans en jachthaven Marine beveiligd. Ze leggen bewoners graag uit waar ze mee bezig zijn: Ik kon gewoon een praatje met ze maken hoor."

Het gaat om militairen van de Bravo-compagnie 20 Natresbataljon uit Bergen, die vandaag en morgen worden ingezet voor het bewaken en beveiligen van de Jachthaven Marina Den Oever en het gemaal Leemans.

"Zoals u op social media heeft kunnen lezen is er dreiging van buitenaf. Het gemaal is uitgeschakeld en wij beveiligen dit object tot nader order," vertelt luitenant Rob, die helemaal in zijn rol blijft, aan NH Nieuws.

Goed gemutst

De aanwezigheid van de militairen wekt wat verbazing op bij omwonden en botenbezitters. "Het leek wel of ik omsingeld was. De mannen zijn goed gemutst", vertelt een bewoonster. "Goed dat ze oefenen. ik vind het niet intimiderend."

De oefening Falcon Save Harbor vindt grotendeels plaats op openbaar terrein. Defensie oefent de laatste jaren steeds vaker buiten kazernes en oefenterreinen, zo ook de Nationale Reserve. Want als de militairen op een dag echt in actie moeten komen, zullen ze het grootste gedeelte van hun taken tussen de bevolking uitvoeren.

Geen schoten

Tijdens de oefening maken de militairen gebruik van wapens en oefenmunitie. Het is echter niet de bedoeling dat ze schoten gaan lossen met deze wapens.