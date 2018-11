Man uit Purmerend in elkaar geslagen en beroofd op straat

PURMEREND - Een 59-jarige man uit Purmerend is afgelopen nacht door twee mannen bruut beroofd op straat. Nadat het slachtoffer in elkaar werd geslagen, is zijn geld meegenomen.

Rond 02.45 uur verliet het slachtoffer een café aan de Koemarkt en liep richting de Wagenweg. Direct nadat hij het café uit was, werd de man gevolgd door twee jongemannen. Nadat de Purmerender op de Wagenweg aankwam, schopte en sloeg het tweetal de man neer en namen zijn geld mee.

Nadat de mannen het geld in handen hadden, sloegen zij op de vlucht richting de Hoornselaan. Het slachtoffer is terug naar het café gelopen en heeft hier de politie ingeschakeld. De politie is tevergeefs naar de daders op zoek gegaan.

Signalement

Volgens het slachtoffer gaat het om een licht getinte en brildragende man met een normaal postuur van rond de 1,80 meter. De tweede straatrover was een blanke man met een stevig postuur, van ongeveer 1,75 meter lang.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar deze straatroof en is op zoek naar getuigen. Mensen die iets hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0900-7000.