Hennepkwekerij ontdekt door lekkage Foto: De wietplanten op de foto zijn niet van de aangetroffen kwekerij. Foto: ANP XTRA / Robin van Lonkhuijsen

HOORN - In een appartement aan het Betje Wolffplein in Hoorn is een hennepkwekerij ontmantelt. De 56-jarige bewoner is aangehouden.

’s Middags werd een onderhoudsmonteur naar een appartement aan het Betje Wolffplein gestuurd naar aanleiding van een melding van wateroverlast. De overlast zou veroorzaakt worden vanuit een appartement op een van de hogere woonlagen. Honderden planten

In de woning vond de politie een in werking zijnde hennepkwekerij met ruim 260 planten. De politie nam de planten en apparatuur in beslag. De verdachte werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.