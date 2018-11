Hoofddorpers strijden tegen 'Manhattan' voor de deur: "Het wordt een ghetto"

HAARLEMMERMEER - Het moet dé moderne stadswijk in Hoofddorp worden: Hyde Park. Op 15 minuten van Amsterdam, 5 minuten van Schiphol, en vlakbij het centrum van Hoofddorp. Maar omwonenden maken zich grote zorgen.

De gemeente heeft het plan om het huidige bedrijvenpark Beukenhorst-west om te toveren in de woonwijk Hyde Park met 4000 woningen. Gemeente speelt hiermee in op de grote woningnood.





Omwonenden zijn niet blij met het huidige bouwplan van projectontwikkelaar Snippe. Ze noemen het een 'Manhattan' dat bij ze voor de deur komt, met torenhoge woonflats tot veertien verdiepingen hoog, te weinig parkeerruimte en weinig groen. Bovendien zou de infrastructuur niet berekend zijn op zoveel nieuwe mensen. "Het is zó massaal, het heeft alles in zich om een ghetto te worden," zegt bewoner Margret Bodegom.De omwonenden van Beukenhorst-West richtten de vereniging Maak Beukenhorst Mooi op om samen de strijd aan te gaan. Ze vinden dat er geen echte participatie is geweest.De bewoners hebben meegedacht over een plan om de huidige kantoorpanden om te bouwen tot woonruimtes van zes tot maximaal acht verdiepingen hoog. De gemeenteraad ging met dit plan akkoord in 2016, maar in 2017 werden de bewoners opeens verrast met het nieuwe plan. Daar mochten de bewoners over meepraten, waarna sommige delen werden verlaagd. Nog steeds is het voor de bewoners niet genoeg.

Margret Bodegom: "Ze gaven ons het gevoel dat we meepraatten, maar toen de kleur van de bankjes waren besproken was het: wegwezen!", zegt ze verontwaardigd. "Bij een échte participatie kom je toch tot een oplossing die je met z'n allen hebt besproken. Hier is dat niet gebeurd", zegt Tim van de Poppe van Maak Beukenhorst Mooi: "De burger is mondig en die wil meepraten en meebeslissen. Zo hoort onze democratie in elkaar te zitten!"Volgens de participatiewethouder Marjolein Steffens is er wél genoeg naar de bewoners geluisterd. "Maar als het gaat om hoe hoog gebouwen worden en hoeveel woningen er in komen, is dat niet iets wat we aan bewoners overlaten. Een ontwikkelaar is degene die dat kan inschatten en die is hier ook om een beetje geld te verdienen", vertelt ze.

Verkiezingen

Komende donderdag 15 november wordt er in de raad gestemd over het rijtje woonflats tegenover de bewoners aan de Kruisstraat. Als de raad dan instemt en verklaart 'geen bedenkingen te hebben', kan dit stuk ontwikkeld worden.



In juli 2018 moest er ook worden gestemd in de gemeenteraad. Toen was het de vraag of het college van burgemeesters en wethouders een mandaat zouden krijgen om het volledige Hyde Park te gaan ontwikkelen. Dat mandaat werd, na protest van de bewoners, door raadslid Ron Heimerinx tegengehouden.



'Spelletjes'

Bewoners hebben het gevoel dat er een 'spelletje' wordt gespeeld en hopen dit tegen te houden. "In plaats van dat ze nu om goedkeuring voor het volledige plan vragen, gaan nu per perceeltje een verklaring van geen bedenkingen aanvragen, en voor je het weet glipt het er zo doorheen. De raadsleden moeten goed blijven opletten!", zegt Margret Bodegom. De bewoners zijn van plan om het er niet bij te laten zitten.