Drie Ajacieden en Koopmeiners in selectie Jong Oranje

ZEIST - Ajacieden Dani de Wit, Kaj Sierhuis en Perr Schuurs zijn door bondscoach Erwin van de Looi opgeroepen voor de definitieve selectie van Jong Oranje. Ook Teun Koopmeiners van AZ is geselecteerd, terwijl Carel Eiting is afgevallen.

De Wit en Sierhuis maken hun debuut in de selectie van Van de Looi. Schuurs werd tijdens de vorige interlandperiode ook al opgeroepen, maar maakte destijds geen minuten. Carel Eiting ontbreekt in de selectie, omdat hij niet fit genoeg is bevonden om te spelen en hij blijft dus op de club.

Ook Nathangelo Markelo heeft voor de eerste keer een oproep gekregen. De negentienjarige verdediger maakte nog niet zo lang geleden de overstap van FC Volendam naar Everton, met dus een oproep voor Jong Oranje tot gevolg.

Duitsland

Jong Oranje speelt op vrijdag 16 november een oefenduel met Jong Duitsland in het Sparda Bank Hessen Stadion. Het duel begint om 20.00 uur.

Volledige selectie Jong Oranje: Dani de Wit (Ajax), Kaj Sierhuis (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Justin Kluivert (AS Roma), Teun Koopmeiners (AZ), Nathangelo Markelo (Everton), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Justin Bijlow (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Jan Hoekstra (FC Groningen), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (SC Heerenveen), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim), Tahith Chong (Manchester United), Armando Obispo (PSV), Donyell Malen (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam), Maarten Paes (FC Utrecht) en Jay-Roy Grot (VVV Venlo).