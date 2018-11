Oud-wielrenner De Jongh vertelt over zijn ongeluk: "Had er niet langer moeten liggen"

GIRONA - "Ik had er niet veel langer moeten liggen, daar in dat ravijn" vertelt oud-wielrenner Steven de Jongh ruim drie weken na zijn fietsongeluk in het Spaanse Girona.

De geboren Alkmaarder ging er in de ochtend van maandag 15 oktober met de racefiets op uit vanaf zijn vakantiehuisje in Girona. Toen zijn vrouw Renee urenlang niks meer van hem had gehoord sloeg ze alarm via Twitter en bij de politie en ging ze haar man zoeken. Uiteindelijk werd hij bewusteloos in een ravijn langs de weg gevonden.

Van het ongeluk zelf kan De Jongh, ploegleider bij Trek-Segafredo, zich niks meer herinneren. "Ik was al vrij onderkoeld toen ik gevonden werd. Een half uur later is het hard gaan regenen. Ik had daar niet veel langer moeten liggen, dat is wel zeker", zegt De Jongh in een interview met de NOS. Het is nog altijd niet duidelijk hoe hij in het ravijn terecht is gekomen.

Lees ook: Geen blijvende schade voor oud-wielrenner Steven de Jongh na val in Ravijn

Twitter

Dat hij überhaupt levend is gevonden, is te danken aan zijn vrouw Renee. Zij belde gelijk alle ziekenhuizen in de buurt om te controleren of haar man ergens was opgenomen. De politie nam de vermissing van De Jongh in eerste instantie niet hoog op, waarna zijn vrouw de hulp van Twitter inschakelde. Voor haar waren er twee scenario's: "Of hij ligt buiten bewustzijn langs de weg, of hij is dood."

Toen onder andere de bekende oud-wielrenner Alberto Contador zich er na de twitteroproep ook mee ging bemoeien, was de politie wel bereid om te helpen met zoeken. Uren na zijn vermissing werd De Jongh gevonden. Een hersenkneuzing is de grootste schade die de oud-wielrenner heeft overgehouden aan de crash.