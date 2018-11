Dilrosun en Bizot bij definitieve selectie Oranje

ZEIST - Amsterdammer Javairo Dilrosun zit bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Het is de eerste keer dat de speler van Hertha BSC is opgeroepen voor het grote Oranje. Ook AZ-doelman Marco Bizot en Ajacieden Donny van de Beek, Daley Blind, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zitten bij de 24-koppige selectie.

De Noord-Hollanders Timothy Fosu-Mensah, Wesley Hoedt en Ruud Vormer zaten wel bij de voorselectie, maar hebben de schifting niet overleefd en ontbreken daardoor in de definitieve selectie. Datzelfde geld voor Wout Weghorst, die vorig seizoen achttien competitietreffers maakte voor AZ.

Op maandag 12 november komen de geselecteerde spelers van Oranje bij elkaar in Zeist om zich voor te bereiden op twee duels in de Nations League. Vrijdag 16 november speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman om 20.45 uur in De Kuip tegen Frankrijk. Drie dagen later staat er een uitwedstrijd tegen Duitsland op het programma. Om 20.45 uur is de aftrap in Gelsenkirchen.

Nations League

Frankrijk is in groep 1 van divisie A van de Nations League koploper met zeven punten. Oranje staat op drie punten en Duitsland heeft er één. De groepswinnaar speelt het eindtoernooi van de Nations League voor een EK-ticket. De nummer drie degradeert naar divisie B.