Inbrekers stelen 29 tablets bij basisschool in Bennebroek

BLOEMENDAAL - Bij de Franciscusschool in Bennebroek is in de nacht van donderdag op vrijdag een inbraak gepleegd. De dader of daders hebben negenentwintig tablets meegenomen. Het gaat om zogenaamde 'Snappets'.

Door op grove wijze een raam te forceren, wisten de inbrekers vannacht hun slag te slaan. Een medewerker van de school laat weten dat er flinke schade aan het raam is en dat er mogelijk een groot voorwerp als een koevoet is gebruikt. Nutteloos

De politie benadrukt nogmaals dat de iPads bedoeld zijn voor de leerlingen en buiten de school 'nutteloos' zijn. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie.