Toussaint opnieuw succesvol tijdens wereldbeker 50 meter rug Foto: Pro Shots Insidefoto

TOKIO - Kira Toussaint is opnieuw de sterkste gebleken bij de wereldbeker kortebaanzwemmen. In Tokio boekte ze haar vierde wereldbekerzege van het jaar op de 50 meter rugslag. Eerder was ze al de snelste in Kazan, Doha en Beijing.

De Noord-Hollandse tikte de finish aan met een tijd van 26,21 en was daarmee nipt sneller dan landgenote Ranomi Kromowidjojo, die 26,24 noteerde. Emily Seebohm uit Australië werd derde met een tijd van 26,26. 50 meter vrije slag

Op de 50 meter vrije slag was Toussaint (24) minder succesvol. Ze eindigde met een tijd van 24,39 als zesde, achter onder andere de Zweede winnares Sarah Sjöström (23,36) en landgenotes Kromowidjojo (23,40) en Femke Heemskerk (23,39).