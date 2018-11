Legendarische boyband Backstreet Boys weer in Amsterdam te bewonderen

AMSTERDAM - (AT5) In de jaren negentig lieten ze de meisjes zwijmelen en waren alle jongens jaloers. Nu zijn de Backstreet Boys terug. Op 23 mei zullen ze met hun DNA World Tour de BSB-gekte voor even terug laten keren in Amsterdam.

De DNA-tour is de eerste tournee langs de grote stadions van de band in achttien jaar. De tournee staat in het teken van het nieuwe, gelijknamige, album van de groep dat in januari uitkomt. Vandaag verscheen al de eerste single van de nieuwe plaat Chances moet de mannen weer bovenaan de hitlijsten gaan krijgen.

In het nummer zingen Nick en AJ over een kans van two in a million, once in a lifetime om de ware liefde te vinden. Gelukkig is de kans voor fans om het concert in de Ziggo Dome bij te wonen net wat groter. Groupies kunnen de wekker vast zetten op 16 november 12.00 uur. Dan start de kaartverkoop van dit ultieme jaren '90 festijn.