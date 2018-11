Omscholingstraject 'Make IT Work' van start op Mediapark Hilversum

HILVERSUM - Het omscholingstraject van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), moet het Hilversumse Media Park voorzien van voldoende IT-ers. Door de digitalisering is er ook in de media een groot tekort aan IT-professionals.

Make IT Work heeft zich in de praktijk al bewezen in Amsterdam en gaat nu met een nieuwe lichting van 25 hoogwaardig opgeleide cursisten van start in Hilversum. Daarbij werkt de Hogeschool van Amsterdam samen met softwareontwikkelaar MyBit.

“Samen met Make IT Work zijn we in staat om behoeftes in de markt te vertalen naar de inhoud van het omscholingstraject", aldus manager Marten Kodde. "Daarnaast is er binnen de groeiende organisatie van MyBit vraag naar hoogopgeleide IT-professionals.”

Lees ook: Tienduizenden programmeurs gezocht

Witho Oost is opgeleid als bestuurskundige en journalist maar voelt zich steeds meer aangetrokken tot de IT. "Ik wil wat jullie doen", en dus start Oost met het omscholingstraject. Over een jaar hoopt hij zijn officiële certificaat van de HvA te krijgen zodat hij eindelijk als volwaardige software engineer aan de slag kan.

De vraag naar specifieke digitale vaardigheden groeit sneller dan het huidige aanbod bij kan houden. Geleyn Meijer, rector van de HvA, is verheugd dat Make IT Work nu ook van betekenis kan zijn voor de regio Hilversum.

Lees ook: UvA gaat professionals omscholen tot leraar-exacte-vakken

Wethouder Wimar Jaeger: “De samenwerking met de HvA past in onze visie Media Park 2030, waarin (media)professionals, studenten en bezoekers samenkomen om van elkaar te leren.” De gemeente Hilversum wil de band met de hogeschool dan ook graag uitbouwen.