Openwaterzwemmer Weertman wint wereldbeker in Dubai Foto: Pro Shots / Insidefoto

ABU DHABI - Ferry Weertman heeft in Dubai de wereldbeker openwaterzwemmen gewonnen. De zwemmer uit Naarden werd zevende tijdens de afsluiting van de wereldbeker wedstrijden en dat was genoeg om zijn uitdager Jack Burnell uit Groot-Brittannië in het klassement achter zich te houden.

"Ik heb al olympische titels, wereldtitels en Europese titels en alleen de World Series ontbrak nog", reageerde Weertman. "Nu is het klaar. Ik vond het een erg leuke ervaring om op zoveel mooie plekken te komen. Nu is het trainen, trainen en nog eens trainen om me te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020." Ook de Noord-Hollanders Marcel Schouten en Esmee Vermeulen kwamen in actie op de achtste en laatste wereldbekerwedstrijd in Abu Dhabi. Bij de mannen werd Schouten vijftiende, terwijl Vermeulen bij de vrouwen knap vierde werd.