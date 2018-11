Deel dit artikel:













LIVE NH Sport: FC Eindhoven-Telstar en FC Volendam-MVV Foto: Pro Shots/NH

AMSTERDAM - Het is vrijdag en dat betekent dat je vanavond weer over alles rondom de Keuken Kampioen Divisie op de hoogte gehouden wordt bij NH Sport. Telstar, dat vorige week nog Go Ahead Eagles versloeg, gaat op bezoek bij FC Eindhoven. FC Volendam neemt het in het eigen Kras stadion op tegen MVV Maastricht.

Telstar verrastte vorige week vriend en vijand door een 2-1 zege op Go Ahead Eagles. Bovendien ging de wedstrijd daarvoor, uit bij Sparta Rotterdam, maar nipt verloren. Vanavond gaat de ploeg van Mike Snoei proberen om de zesde overwinning van het seizoen te noteren. Dat moeten zij zien te bewerkstelligen tegen FC Eindhoven. De nummer zeventien van de ranglijst leek de weg naar boven even te hebben gevonden, maar heeft inmiddels alweer drie duels niet meer gewonnen. Eerst werd er gelijk gespeeld tegen FC Volendam, waarna er nederlagen tegen FC Den Bosch (3-1) en TOP Oss (2-0) volgden. Wie er vanavond in het Jan Louwers Stadion aan het langste eind trekt, hoor je vanaf 20.00 uur van commentator Rob Wanst. FC Volendam

Om 20.00 uur trapt ook FC Volendam af. De ploeg van Hans de Koning boekte al twee overwinningen op rij en gaat daar vanavond tegen MVV Maastricht proberen een derde aan toe te voegen. Volendam, onder De Koning nog ongeslagen, mist Gerry Vlak. Hij heeft een bovenbeenblessure. Bovendien is het nog onzeker of Enzo Stroo (ziek) bij de selectie zal zitten. Lees ook: De Koning verwacht geen 'twee vingers in de neus-wedstrijd' MVV Maastricht

Tegenstander MVV Maastricht staat twee punten boven FC Volendam en bij een nederlaag zien zij Het Andere Oranje hen dus passeren op de ranglijst. De Limburgers hebben een grote ziekenboeg voor het treffen in Volendam. Ricardo Ippel is geschorst en Pieter Nys kampt met een blessure. Ook de broertjes Shermaine en Shermar Martina zijn geblesseerd en daarnaast is het meespelen van Dimitri Lavalée, Hawbir Moustafa én Asumah Abubakar hoogst onzeker. Of Volendam daarvan kan profiteren, hoor je vanaf 20.00 uur van commentator Edward Dekker en zijn analist Edwin Keizer. NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Presentator is Nicolas Ruis. Uiteraard wordt je ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom Jong AZ-TOP Oss en Jong Ajax-NEC.