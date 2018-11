Minder woningen gebouwd in bestaande panden

NOORD-HOLLAND - Het aantal woningen dat voortkomt uit het ombouwen van kantoren, fabriekspanden, scholen en andere gebouwen daalt. Waar in 2016 nog 8000 omgebouwde woningen werden opgeleverd, waren dat er in 2017 7600. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Daarmee lijkt het ombouwen van woningen op de korte termijn niet een van de oplossingen voor het woningtekort. Die oplossingen zijn wel nodig volgens hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft. De jaarlijkse groei van nieuwbouwwoningen stokt de komende jaren doordat het aantal afgegeven bouwvergunningen dit jaar na een flinke stijging in 2017 opvallend aan het dalen is. Een "totaal verkeerde trend", zegt Boelhouwer tegenover De Telegraaf.

Huizen koploper

In Amsterdam werden in 2017 de meeste woningen in omgebouwde panden opgeleverd: 635. Dat is 9,3 procent van de opgeleverde woningen in Amsterdam in dat jaar. Huizen is relatief gezien koploper: daar kwam 80,6 procent van de nieuwe woningen in 2017 voort uit een omgebouwd pand.

De 7600 omgebouwde woningen zijn zo'n 8 procent van alle in 2017 opgeleverde woningen. Volgens het statistiekbureau gaat het in de meeste gevallen om kleine huurwoningen met een lage WOZ-waarde. Vaak wonen er studenten in de omgebouwde fabrieken en kantoren.

Bekijk hier hoeveel oude panden in 2017 werden omgebouwd tot nieuwe woningen in jouw gemeente: