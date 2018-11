Op hol geslagen carillon Zuiderkerk houdt Enkhuizers wakker: "Man, man, man: wat irritant"

ENKHUIZEN - Het was een lange nacht voor Enkhuizers. De zogenoemde speeltrommel van de Zuiderkerk sloeg op hol waardoor een deel van de stad is wakker gehouden door carillonmelodieën die continu klonken.

In het holst van de nacht verschenen de eerste reacties van omwonenden op Facebook. "Man, man, man, wat irritant dit", meldt een Enkhuizenaar op sociale media. "Lijkt wel of-ie steeds harder gaat", zegt een ander. Volgens sommigen begon de ellende al om 1.00 uur 's nachts.

De stadsbeiaardier werd om ongeveer 2.20 uur op de hoogte gebracht door de gemeente na een melding van de politie. Hij heeft kort daarop de toren van de kerk beklommen en de speeltrommel uitgezet.

Computerstoring

Volgens de beiaardier werd door een storing in het computersysteem geen stopsignaal gegeven aan de trommel, waardoor het apparaat continu bleef doordraaien. "Het is vervelend natuurlijk, maar het kan gebeuren. De Westertoren in Amsterdam heeft een keer hetzelfde probleem gehad", zegt Frits Reynaert tegen NH Nieuws.

Lees ook: Amsterdammers klaarwakker door op hol geslagen klokkenspel Westertoren

Normaal gesproken speelt het carillon om het kwartier een melodietje. Ieder halfuur zo'n 30 seconden en ieder kwartier ongeveer 10 seconden. Vannacht werden alle vier liedjes continu achter elkaar gedraaid. "Het gebeurt zelden dat een trommel op hol slaat. De laatste keer dat het hier gebeurde was voor mijn tijd."

"Eenmalig iets"

Mogelijk heeft de storing te maken met het versteken van de noten om nieuwe liedjes te kunnen afspelen. Dat werd dinsdag gedaan door de beiaardier. Hoe dat in zijn werk gaat, is te zien op de Facebookpagina van de Zuiderkerk.

Het eerste signaal dat er wat mis was kreeg Reynaert al gisterochtend om 11.00 uur. Toen maakte iemand een melding dat de trommel steeds doordraaide. "Dat was echter heel kort en leek maar een eenmalig iets."

"Heerlijk geslapen"

Niet alle Enkhuizers hadden last van het carillon. Onder berichten op Facebook laten inwoners ook weten "heerlijk" te hebben geslapen en "niks" te hebben gehoord. Bovendien zijn inwoners volgens de beiaardier over het algemeen blij met het carillon. "De klokken worden op prijs gesteld."

Er wordt gekeken naar de oorzaak van het probleem. De Zuiderkerk blijft voorlopig nog even stil.