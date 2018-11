Deel dit artikel:













Levensgevaarlijke springkussens worden toch teruggehaald Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Duizenden omstreden multiplay-springkussens worden teruggehaald en aangepast. Dit blijkt uit een brief in handen van RTL Nieuws. Experts beweren al langere tijd dat de kussens levensgevaarlijk zijn. In december 2015 overleed de vierjarige Maurycy uit Grootebroek na een val van een dergelijk springkussen.

De Nederlandse Voedsel en Warenautorieit (NVWA) nam al eerder maatregelen door het springkussen in de vorm van een piratenschip van de markt te halen, nadat deze zomer nog zeker twee kinderen een schedelbasisfractuur opliepen na een val van een springkussen. Alle andere vormen, zoals de krokodil, mochten nog wel verhuurd worden. Maar het veiligheidscertificaat dat voor de krokodil-vorm werd geleverd, is niet geldig, blijkt nu. Het Liftinstituut keurde in 2006 een multiplay-kussen goed en gaf daar een certificaat van goedkeuring voor af. Dit was echter een heel ander type dan de multiplay-krokodil, laat de keuringsinstantie weten aan RTL. Lees ook: Jongetje (4) overleden na val van springkussen in partycentrum Na het van de markt halen van de piratenschip-variant, stelde de NVWA het gebruik van valmatten rondom andere kussens voortaan verplicht. De fabrikant vindt echter dat de maatregel met valmatten in de praktijk niet werkt. "Wij gaan nu voor een structurele aanpassing, waardoor de valmat niet meer gebruikt hoeft te worden", meldt technisch directeur Mike Bosscher van JB inflatables, de fabrikant in kwestie. Aanpassingen

Bij de aanpassingen worden netten geplaatst die moeten voorkomen dat kinderen op de randen kunnen klimmen. Daarnaast moet een extra zeil zorgen voor meer stevigheid. De aangewezen keuringsinstantie van het NVWA, het Keurmerkinstituut, heeft de aanpassingen goedgekeurd. Het is niet duidelijk hoeveel springkussens er inmiddels aangepast zijn. Lees ook: NVWA erkent aansprakelijkheid in dood kleuter Maurycy (4) Nu wel veilig?

Een woordvoerder van de NVWA geeft geen verdere reactie op de vraag of de aangepaste springkussens nu wel veilig zijn: "Dit is niet aan de NVWA, maar aan de betreffende AKI (Aangewezen Keurinstelling, red.)." 💬 Whatsapp ons!

