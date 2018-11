KLM vervoert in oktober meer passagiers

SCHIPHOL - Het aantal passagiers bij luchtvaartmaatschappij KLM is in oktober met 2,8 procent gestegen. Ook de bezettingsgraad nam licht toe tot 88,8 procent.

KLM is tevreden over de cijfers omdat de luchtvaartmaatschappij op Schiphol groeit ondanks het gebrek aan capaciteit op de luchthaven. Ook prijsvechter Transavia laat goede cijfers zien. Het aantal passagiers groeide met 10 procent tot 1,6 miljoen. Bij Air France was sprake van een lichte toename van het aantalpassagiers.

Volgens KLM directeur Pieter Elbers doet de luchtvaartmaatschappij het vooral goed op de trans-Atlantische routes naar Noord- en Zuid-Amerika. Daar nam het aantal passagiers toe met respectievelijk 8,2 en 9.3 procent.

Bij het vrachtvervoer van Air France-KLM ging de vraag met ruim 3 procent omhoog, met een bezettingsgraad van 63,3 procent.