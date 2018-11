Sportorganisaties slaan alarm over belastingverhoging Toto-gokspel

NOORD-HOLLAND - KNVB en NOC*NSF maken zich zorgen over de mogelijke belastingverhoging op het Toto-gokspel. De sportorganisaties verwachten dat hierdoor minder geld naar de Nederlandse sport zal gaan.

Dit schrijven ze in een brief aan het kabinet, meldt De Telegraaf.

De Toto moet straks over alle inleg 29 procent belasting betalen. De sportsector denkt dat het dan niet meer rendabel is om het gokspel in winkels aan te bieden. De kans bestaat dat het gokspel verdwijnt.

Nu betaalt de Toto nog 5 procent over de eigen winst en winnaars van een bedrag boven de 449 euro moeten kansspelbelasting betalen.

De sportclubs krijgen geld vanuit de Toto. "Zonder deze gelden is het voor sportbonden niet mogelijk de competities te organiseren, trainers en coaches op te leiden en topsportprogramma’s op niveau te houden", staat volgens De Telegraaf in de brief aan staatssecretaris Snel (Financiën).

Tabakszaken

Niet alleen sportorganisaties verwachten problemen met de belastingverhoging op het gokspel. Ook kleine winkels die de Toto aanbieden worden met sluiting bedreigd. Zij lopen veel inkomsten mis als het spel verdwijnt.

Deze winkelier in Zwanenburg vreest voor het voortbestaan van zijn zaak: