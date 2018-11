Burgemeester Beverwijk wil live-cameratoezicht na sabotage

BEVERWIJK - De gemeente Beverwijk gaat naar aanleiding van een sabotage de bewakingscamera's in het centrum intensiever gebruiken. Camerabeelden konden na een misdaad worden bekeken, maar burgemeester Smit wil nu dat de politie live mee kan kijken. "Zodat we gelijk kunnen ingrijpen als we een misdaad op de beelden zien."

Vorige week zou een bewakingscamera aan de Zeestraat zijn gesaboteerd. "Vandalen hebben de camera onklaar gemaakt", vertelt Smit. "Vervelend, maar ik ben ook optimistisch, want ze werken blijkbaar en hinderen vervelende mensen. Dat is het goede nieuws."

Live

De burgervader wil nu intensiever gebruik gaan maken van de bewakingscamera's in de binnenstad van Beverwijk. "We konden de beelden al terugkijken als er een incident was geweest, maar nu willen we achter een monitor gaan zitten om direct te zien wat er aan de hand is."

Winkeliers zijn ondertussen veelal blij met de intensievere camerabewaking. "Wij hebben al langere tijd last van overlast van dealers. Zij verkopen hun drugs aan jongeren hier in de winkelstraat. Ik heb oudere klanten, die komen niet graag in het donker in deze straat. Wij zijn daarom op donderdagavond niet meer open," aldus winkelier José Brakenhoff.

Privacy

Volgens burgemeester Smit hoeven de Beverwijkers zich geen zorgen te maken over hun privacy. "De camera's hangen hoog en filmen scherp, maar er wordt niet naar binnen gekeken. Het beeld wordt dan geblurd."