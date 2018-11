Haarlemmer herdenkt einde WO I in Vijfhuizen: "Ook al sta ik hier in mijn eentje"

VIJFHUIZEN - Het is een persoonlijke missie geworden voor Haarlemmer Jan Warmerdam: hij wil de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog in Nederland inburgeren. Exact een eeuw geleden op 11 november om 11 uur stopten de kanonnen, "en dat moet herdacht worden".

Tot nu toe is er in Nederland weinig aandacht voor de Eerste Wereldoorlog, terwijl in de landen om ons heen juist die oorlog meer herdacht wordt dan de Tweede, vertelt Jan Warmerdam. Hij mag van de dorpsvereniging in Vijfhuizen onder de Vrijheidsboom op de Spieringerdijk dan ook een kei leggen, met daarop de tekst 'Aan allen die moesten'.

Akelige afloop

"Of je nu een loonwerker, timmerman of bakker was, je werd weggestuurd naar het front en je kon vechten voor je land. Dat had een akelige afloop voor zoveel van die mannen." Warmerdam heeft veel gelezen over de Eerste Wereldoorlog en vond dat het dit jaar, precies een eeuw later, hoog tijd werd om er meer bij stil te staan.

Lees ook: Jongen (10) vindt handgranaat uit Eerste Wereldoorlog in Haarlem

Het was niet makkelijk om een locatie te vinden. In Spaarnwoude en in het Haarlemse Reinaldapark was het niet zo snel mogelijk om een speciale boom te planten. Maar de Vrijheidsboom, die geplant is ter herdenking van bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog, is achteraf bekeken de beste plek. De boom kijkt uit op Fort Vijfhuizen op de Geniedijk, een onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

'Al sta ik hier alleen'

Zondag hoopt Warmerdam op medestanders, "maar ook al sta ik hier in mijn eentje met die kei, dan ben ik daar toch voor die jongens, en dan is er toch een aanzet gegeven voor die herdenking."