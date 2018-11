Politie gaf verwarde automobilist toestemming voor kalmerend shotje GHB

De 31-jarige automobilist Y. van S. werd in oktober 2015 staande gehouden tijdens een verkeerscontrole. Hij was verward en onrustig en vertelde de agenten dat hij verslaafd was aan GHB, en nodig een shot moest hebben. Onder toeziend oog van de politie reed hij naar zijn huis in Krommenie en gebruikte daar twee milliliter van de drug. Vervolgens werd alsnog een bloedtest afgenomen.

Van S. werd vorig jaar aangehouden om te onderzoeken of de extra GHB invloed had op de totale hoeveelheid verdovende middelen in zijn bloed. Dat blijkt nauwelijks zo te zijn geweest. De officier van justitie stelde vast dat Van S. hoe dan ook met een te grote hoeveelheid drugs (ook nog cocaïne) achter het stuur heeft gezeten.