Extra plek voor inwoners in parkeergarages Haarlem

HAARLEM - Inwoners van het centrum van Haarlem en net daarbuiten krijgen volgend jaar 450 extra parkeerplaatsen beschikbaar in parkeergarages.

Dat hebben B en W deze week besloten. Doel is te zorgen dat minder auto's op straat geparkeerd staan. Dat moet ook wel, want de gemeente meldt ook dat er komend jaar 130 parkeerplaatsen op straat in het centrum gaan verdwijnen. De gemeente wil het centrum 'autoluwer' maken.

In de binnenstadgarages Station, De Kamp en Houtplein staan nu al 205 bewoners voor bijna 45 euro per maand. Voor deze drie garages komen 175 extra abonnementen beschikbaar. In De Dreef (bij het provinciehuis) komen 75 plekken en in de Cronjégarage nog een 25.

Tarief

Daarnaast komen buiten het centrum plekken vrij in De Dreef (75) en Cronjé (150) tegen het tarief van een parkeervergunning, iets meer dan honderd euro.

Daarmee komt het totaal aantal plekken dat beschikbaar is voor bewoners in het centrum op 430 en voor bewoners in de ring daaromheen op 225. Het tarief voor een dalurenabonnement gaat van 44,84 euro per maand naar 25 per maand.