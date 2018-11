Veel files rondom Amsterdam door meerdere ongelukken

AMSTERDAM - Door meerdere botsingen is het druk op de ring van Amsterdam. Het verkeer op de A10 moet in beide richtingen rekening houden met vertraging.

Door een ongeluk met meerdere auto's op de A1 bij Diemen zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer dat vanaf de A10 de A1 op wil, staat daardoor tussen Amsterdam-Buitenveldert en knooppunt Watergraafsmeer een minuut of tien vast.

Ook staat er tussen de afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer nog zo'n vijf kilometer file. Dat kost de weggebruikers ongeveer tien minuten.

Lees ook: De drukste avondspits van het jaar: héél veel files en héél veel regen

Tussen Amsterdam-Overamstel en knooppunt De Nieuwe Meer staat ook vijf kilometer. Die vertraging valt relatief mee: ongeveer een minuut of vijf.

Drukke avondspits

Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie is het sowieso een drukke avondspits. "Bijna 19.00 uur en nog altijd zitten jullie ruim over 100 kilometer in de file op de Nederlandse snelwegen", zo schrijven ze op Twitter.