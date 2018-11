Geëmotioneerde eigenaar Laurentiuskerk: "Dit is iets wat op je netvlies blijft staan"

WEESP - Cees van Vliet was zichtbaar geraakt toen de torenspits weer op zijn Laurentiuskerk werd teruggeplaatst. "Ik moet er nu niet te veel naar kijken, want dan word ik er te emotioneel van."

Van Vliet heeft genoten van de enorme hijsklus, maar is ook ontzettend blij dat het lange proces er eindelijk op zit. "Ik heb het gezien, ik heb ook heel bewust niet gefotografeerd en gefilmd. Dit is iets dat blijft op je netvlies staan en dan moet je er ook heel bewust naar kijken."

Twee jaar lang heeft hij keihard gewerkt om de kerk zijn torenspits weer terug te geven. En toen het moment daar was en hij de bevestiging kreeg dat de spits er goed op zat, kwam de emotie los. "Ik ben blij dat ik er nu gewoon even met m'n rug naar toe sta." Dat zal de komende tijd wel veranderen, denkt hij. "We gaan er nu gewoon ongelooflijk van genieten", zo besluit hij.