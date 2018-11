Deel dit artikel:













Merel Westrik, Sarah Chronis en Jamie Trenité in nieuwe seizoen Wie is de Mol? Foto: AVROTROS

AMSTERDAM - De kandidaten van de komende editie van Wie is de Mol? zijn bekend, en daar zitten ook een paar Noord-Hollanders bij. De Amsterdamse nieuwslezeres Merel Westrik, de van oorsprong Bussumse actrice Sarah Chronis en de eveneens Amsterdamse presentator Jamie Trenité zullen in 2019 hun opwachting maken in het programma.

Verder gaan zanger Nielson, visagiste en YouTube-ster Nikkie de Jager, patissier en Heel Holland Bakt-jurylid Robèrt van Beckhoven, presentatrice Evelien de Bruijn, acteur Rick Paul van Mulligen, journalist Sinan Can en presentatrice Evi Hanssen proberen om de Mol te ontmaskeren. Lees ook: Winnaar Wie is de Mol? bekend Het twintigste seizoen van het nog altijd populaire programma is opgenomen in Colombia. Voor het eerst zal Rik van de Westelaken de presentatie op zich nemen. Hij is de opvolger van Art Rooijakkers, die inmiddels de overstap naar RTL heeft gemaakt. Wie nu al in spanning zit, moet nog eventjes geduld hebben. Over twee maanden, op 5 januari, is de eerste aflevering te zien op NPO 1. 💬 Whatsapp ons!

