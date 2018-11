Jonge Texelse boeren staan te popelen om bedrijf van ouders over te nemen

TEXEL - Geheel tegen de landelijke trend in zijn er op Texel juist veel jonge boeren en boerinnen die hun ouders willen opvolgen in het boerenbedrijf. De vereniging Agarische Jongeren Texel telt maar liefst vijftig leden.

Een van de jonge boerinnen is de 32-jarige Mariska Witte. Zij runt samen met haar vader Hans de Schapenboerderij Texel. Met luide stem vertelt Mariska allerlei wetenswaardigheden over haar schapen. De Belgische toeristen hangen aan haar lippen.

Extra activiteiten

Op de vraag of ze boerin of entertainer is antwoord ze resoluut: "Ik ben boerin en de rest doen we erbij om het hoofd boven water te houden." Ze heeft het dan over de activiteiten die ze organiseren voor bezoekers: lammetjes knuffelen, rollebollen in het hooi en schapen drijven met honden.

Op de boerderij lopen zeshonderd schapen rond. Toch kunnen ze daar niet van leven. "De vleesprijs is al veertig jaar hetzelfde en voor de wol krijgen we maar zestig cent per kilo; daar kun je nog geen schapenscheerder voor inhuren. Zo met de toeristische tak erbij gaat het prima."

In de startblokken

In Nederland en ook in de rest van Europa wordt vaak gesproken over vergrijzing in de boerensector en leegloop van het platteland. Vaak hebben kinderen geen zin om de boerderij van hun ouders over te nemen. Op Texel is dat anders. Veel jonge boeren staan in de startblokken om de boerderij voort te zetten.

Toch zijn er ook problemen. "De grondprijs is de afgelopen twintig jaar gestegen van twintigduizend euro naar vijftigduizend euro per hectare", zegt Mark Slot van de Agrarische Jongeren Texel. "Overname is heel duur. Het is niet te doen voor kinderen om het bedrijf van de ouders te kopen. Alleen door gunning kan het bedrijf in handen komen van de opvolger."

Lastig groeien

Een ander probleem is dat er voor jonge agrariërs weinig mogelijkheden zijn om te groeien. Veel grond is aan de landbouwsector onttrokken ten gunste van de natuurontwikkeling. Veel boeren op Texel halen, net als Mariska, extra inkomsten uit toerisme. Daarnaast is een aantal boeren zich gaan specialiseren is de productie van Texelse streekproducten zoals schapenkaas en ijs.

"Maar voor de boeren die een modern agrarisch bedrijf willen runnen en op grote schaal melk, vlees of aardappelen willen leveren, omdat dat hun passie is, is het moeilijk op Texel", zegt Mark Slot. Hij ziet ook dat een aantal opvolgers uiteindelijk voor een ander beroep kiest. "Jonge boeren die het bedrijf van hun ouders niet over kunnen nemen, om wat voor reden dan ook, gaan niet graag als medewerker aan de slag bij een ander boerenbedrijf. Ze willen zelf agrarisch ondernemen. Als dat dan niet lukt, kiezen ze voor een ander beroep.