HILVERSUM - Er komen op korte termijn definitief geen extra wijkagenten in Hilversum. Dat meldt burgemeester Pieter Broertjes aan de raadsleden. "Gisteren is definitief bekend geworden dat de extra 55 fte wordt ingezet op de thema’s ondermijning en cybercrime", schrijft hij in de brief aan de gemeenteraad.

Broertjes herinnert de raad eraan dat hij zich wilde inzetten voor meer wijkagenten in de buurt. Dat komt nu dus, tot teleurstelling van de burgemeester, niet uit: "Dit betekent concreet dat de wens vanuit het college én alle burgemeesters van de Gooi en Vechtstreek voor meer wijkagenten op korte termijn niet wordt ingevuld."

Toch blijft Broertjes zich hard maken voor meer wijkagenten. Er zijn nu zeventien wijkagenten in Hilversum. Hij wil graag aan de norm voldoen van één wijkagent per vijfduizend inwoners, wat zich vertaalt naar achttien wijkagenten. Broertjes: "Hilversum zet in op het verbeteren van veiligheid in buurten en wijken en daar horen benaderbare wijkagenten bij.

Meer tijd in de wijk

Per 1 januari krijgen de wijkagenten in Hilversum wel meer tijd om in hun wijk te zijn. Daarmee vergroten we ook de bestaande slagkracht van de politie. Doel blijft om de veiligheid dicht bij de bewoners nog verder te verbeteren."