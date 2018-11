Deel dit artikel:













Hilversum kiest voor 'De 7 Straatjes' bij opknappen stationsgebied Foto: FaceMePLS / CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

HILVERSUM - Omwonenden waren duidelijk over hun voorkeursplan voor het opknappen van het stationsgebied in Hilversum. Er moest worden gekozen voor 'De 7 Straatjes' en niet voor 'De Passage'. Het eerste model zal dan ook verder worden uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. In het begin van 2019 wordt dit plan voorgelegd aan de raad.

"We hebben voor 'De 7 Straatjes' gekozen omdat dit model de meeste kwaliteit biedt. In de afweging hebben we natuurlijk ook de uitkomsten van het participatietraject meegewogen", zegt wethouder Arno Scheepers. Lees ook: Inwoners Hilversum denken mee over nieuw stationsgebied In september en oktober zijn beide modellen voor het Stationsgebied voorgelegd aan bewoners, ondernemers, belangengroeperingen, samenwerkingspartners en de raadscommissie Ruimte en Wonen. Scheepers: "We hebben bewust niet gevraagd naar een voorkeur, maar alleen naar de voor- en nadelen, en hoe ze [de modellen, red] nog verder verbeterd kunnen worden. Toch is de conclusie heel duidelijk: dat model 'De 7 Straatjes' de voorkeur heeft." Vierkant besloten stationsplein

'De 7 Straatjes' heeft een vierkant besloten stationsplein met ontmoetings- en verblijfsfuncties. Op het plein is er ruimte voor terrasjes en groen. Drie nieuwe gebouwen markeren twee wandelroutes: een richting de Leeuwenstraat en een richting de Stationsstraat. De Schapenkamp ligt op het maaiveld en kent twee oversteekplekken voor voetgangers en fietsers. De centrumring kent een doorgaande route van zuid naar noord. Van noord naar zuid krijgt de ring een knip ter hoogte van het Stationsplein. Dit betekent dat het station vanuit het noorden goed bereikbaar is, maar dat je niet kunt doorrijden richting de Beatrixtunnel. De Koninginneweg Oost wordt volledig herontwikkeld.