Koopman car terminal van het gas af

AMSTERDAM - De terminal aan de Westhaven schakelt voor zijn energievoorziening over op stadsverwarming en zonnepanelen en bespaart hiermee jaarlijks 590 ton op de uitstoot van CO2.

Westpoort Warmte, een joint venture van Nuon en AEB Amsterdam, levert de stadswarmte via een nieuw aangelegd leidingnetwerk aan de terminal van Koopman. Daarnaast zijn er op het dak van de terminal 1240 zonnepanelen geplaatst die het bedrijf van de nodige elektriciteit voorzien.

Koopman is niet het eerste bedrijf dat investeert in groene energie. Onder het motto 'zon in de haven' werkt de haven van Amsterdam aan verduurzaming. In het Westelijk Havengebied worden zo veel mogelijk gebouwen van zonnepanelen voorzien.