"Moeten niet doen alsof God en God zijn vertrokken bij AZ"

ALKMAAR - Guus Til vindt dat er niet te veel moet worden gekeken naar het vertrek van Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh, de steunpilaren van vorig seizoen. De beide aanvallers waren vorig seizoen samen goed voor 39 doelpunten voor de Alkmaarders.

"De cijfers liegen niet, dat is natuurlijk geen lulkoek", begint Til tegenover Voetbal International. "Maar we moeten ook niet doen alsof God en God zijn vertrokken bij AZ. Wout is een goede spits, maar hij was geen spelmaker of zo. Als we daar iemand anders neerzetten en die op dezelfde manier van bruikbare ballen voorzien, waarom zou die dan niet vaak kunnen scoren? Ik vind het te makkelijk alles terug te voeren op het vertrek van twee goede aanvallers."

"We hebben nog steeds genoeg kwaliteit in huis om goed te voetballen en onze wedstrijden te winnen", vervolgt Til. "Het is vooral belangrijk dat de kern van vorig seizoen hetzelfde niveau weet te halen. En liefst nog beter. Ik heb het gevoel dat we nu eindelijk de stijgende lijn weer te pakken hebben. En dat is nodig ook."

AZ pakte dit seizoen vijftien punten uit elf wedstrijden en staat daarmee op de zevende plaats. Komende zondag staat het duel met ADO Den Haag op het ptogramma. De wedstrijd begint om 14.30 uur.