Vrijwilligster Filmhuis Bussum krijgt koninklijke onderscheiding

BUSSUM - Vrijwilligster Trees van de Ven van Filmhuis Bussum heeft vanavond bij de viering van het veertigjarig jubileum van het Filmhuis uit handen van burgemeester Han ter Heegde een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van de Ven (69) krijgt het lintje vanwege haar jarenlange vrijwillige inzet voor Filmhuis Bussum.

Burgemeester Ter Heegde benoemde in zijn toespraak de inzet van Van de Ven, maar roemde bovenal haar talent om mensen te stimuleren en te activeren. "U houdt van films, maar bovenal houdt u van mensen. U heeft de gave om het beste in de vrijwilligers naar boven te halen en een sfeer te scheppen waarin iedereen zich thuis voelt."

Van de Ven begon er in 1984 en is nog steeds actief. Zij heeft zich beziggehouden met heel uiteenlopende taken, binnen en buiten het bestuur. Zo hielp ze onder meer mee met de organisatie van filmfestivals, deed ze de coördinatie van de kassa en verzorgde ze de administratie van de donateurs. Momenteel is ze nog lid van het team Personeel & Organisatie en houdt ze vanuit die functie nauw contact met de 150 vrijwilligers die het Filmhuis rijk is.